Аскар Айтматов требует от турецкого посла компенсацию морального ущерба в 35 млн сомов

Сын писателя Чингиза Айтматова, бывший министр иностранных дел Кыргызстана Аскар Айтматов потребовал от посла Турции Дженгиза Фырата компенсацию морального ущерба на сумму 35 миллионов сомов.

Об этом сообщило издание Maral.Fm.

По словам экс-министра, Фырат нанес ему оскорбление, обвинив в поддержке террористической организации. Айтматов заявил, что дает Фырату месяц на то, чтобы уплатить компенсацию в досудебном порядке. В противном случае он обратится в суд. Компенсацию Айтматов планирует потратить на строительство мемориального комплекса в своем родовом селе Шекер Таласской области.

Напомним, в июне Айтматов уже обращался к Фырату с письмом, пытаясь выяснить причины, по которым посол считает его последователем турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации ФЕТО.

«Или же вы объявили меня членом ФЕТО из-за того, что моя дочь обучается в школе системы «Сапат»? В таком случае вы считаете ФЕТО также и обучающихся в этих школах порядка 15 тысяч детей и их родителей», — рассуждал экс-министр.

В посольстве ответили, что вопрос «не является таким простым», потому что «часть оплачиваемых ими денег за обучение направляются на финансирование террористической деятельности ФЕТО».

Гюлен в прошлом был соратником президента Турции Реджепа Эрдогана, но в 1999 году они поссорились, и проповедник эмигрировал в США. В 2016 году последователей Гюлена обвинили в попытке госпереворота и объявили террористами. С тех пор последователей проповедника называют ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов», Fethullahçı Terör Örgütü, FETÖ). Сеть турецких школ «Сапат» (первое название «Себат») создана в Кыргызстанев 1990-е годы при поддержке Гюлена. Она продолжает функционировать до сих пор, несмотря на политические перемены в Турции.

Женгиз Камил Фырат назначен послом в январе 2018 года и сразу же заявил, что школы «Сапат» должны быть переданы фонду «Маариф», связанному с турецкой правящей партией. В мае 2019 года Фырат устроил скандал на ифтаре (вечернем разговении), организованном Духовным управлением мусульман Кыргызстана. Посол возмутился из-за того, что на мероприятие пригласили бывшего директора «Сапата» Орхана Инана. Дипломат покинул зал, назвав Инана террористом. МИД Турции официально одобрил его поведение. В июне посол оказался вовлечен в новый скандал — он без согласования с кыргызтанскими чиновниками прибыл на место беспорядков в селе Орок Чуйской области. После этого МИД двух стран обменялись нотами.

Апрель