Жумабеков с неприглядной выходкой

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Жумабеков при заполнении декларации скрыл бизнесы, имущества своей семьи, родственников.
Об этом написал портал declarator.politmer.kg, являющийся базой декларационной информации о доходах и имуществе государственных служащих Кыргызстана. По указанным в декларации данным годовой доход спикера составляет 715-770 тысяч сомов. Это означает, что его заработок составляет 60-64 тысячи сомов в месяц. В декларации указано владение им только квартирой в 59 кв м. В то же время не указан бизнес его жены Алины Кушубековой. Говоря другими словами, владеет предприятием «Аль-Био Фарм» по продаже лекарственных препаратов. Предприятие в 2018 году заплатило 93 тысячи сомов налогов. Кроме того, в декларации спикера не указано наличие имеющегося сельскохозяйственного кооператива «Артисбек Ата балдары». Как мы улучшимся, если таковы выходки глав государства?
Источник: газета «Фабула» №26 от 26.07.2019/стр.3, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!