Кудайбердиева спустилась с неба?

Это крайне опасно.
Неужели с неба спустилась Гульмира Кудайбердиева, развалившая сферу образования, опустившая уровень качественного образования, ставшая символом безграмотности? Она ни на кого и ни на что не заменимая кадр? Вся общественность объявляет, бьет в колокол для властей недовольными мнениями о ее безграмотных действиях. Но Кудайбердиева даже бровью не ведет. Особенно выданные выпускникам аттестаты, заполненные с ошибками, разозлили большинство. Кыргызстан превратился в страну безграмотных чиновников. Это крайне опасно.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №28 от 26.07.2019/стр.3, gezitter.org
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