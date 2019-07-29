Кудайбердиева спустилась с неба?

Это крайне опасно.

Неужели с неба спустилась Гульмира Кудайбердиева, развалившая сферу образования, опустившая уровень качественного образования, ставшая символом безграмотности? Она ни на кого и ни на что не заменимая кадр? Вся общественность объявляет, бьет в колокол для властей недовольными мнениями о ее безграмотных действиях. Но Кудайбердиева даже бровью не ведет. Особенно выданные выпускникам аттестаты, заполненные с ошибками, разозлили большинство. Кыргызстан превратился в страну безграмотных чиновников. Это крайне опасно.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №28 от 26.07.2019/стр.3, gezitter.org