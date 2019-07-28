Заболеваемость корью в Кыргызстане пошла на спад

Заболеваемость корью в Кыргызстане пошла на спад. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, за первое полугодие в стране зарегистрировано 2 тысячи 262 случая.



«В первом квартале отмечался рост заболеваемости в Бишкеке, Джалал-Абадской и Ошской областях. Но в течение последних трех недель новые случаи не регистрировались», — отметила Гульбара Ишенапысова.



Она добавила, что Минздрав продолжит работу по оперативному плану по кори.

«Мы информируем население о важности вакцинации, охват повысился до 95 процентов. Родители стали понимать важность иммунизации», — заметила директор центра.

По словам Гульбары Ишенапысовой, КР в ноябре прошлого года запросила у Роспотребсоюза безвозмездно более 100 тысяч доз краснушно-коревой вакцины для подчищающей иммунизации населения. Ее получают лица в возрасте от 6 месяцев до 50 лет, бывшие в контакте с больным.

«В июле нашу просьбу одобрили, и уже в августе вакцина должна поступить в нашу республику», — пояснила она.

В 2018-м зарегистрировано 1 тысяча 5 случаев заболевания в стране. Из них 48 процентов — дети, не привитые по возрасту (до одного года). Врачи утверждают, что единственный способ обезопасить себя от болезни — вовремя привиться.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/124595/

