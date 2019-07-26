Политики благословили Эдиля Байсалова на отъезд в Лондон (фото)

Проводы посла Кыргызстана в Великобритании и Северной Ирландии прошли в одном из бишкекских ресторанов

Депутаты Жогорку Кенеша, политики и деятели культуры проводили посла Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Эдиля Байсалова на его новую работу.

Они отпраздновали его отъезд накануне в Бишкеке.

По словам участников праздника, Эдиля Байсалова благословили и пожелали успехов на новом поприще.

- Он еще в Кыргызстане, но скоро улетит в Лондон, - сообщили Vesti.kg они.

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