Политики благословили Эдиля Байсалова на отъезд в Лондон (фото)

Проводы посла Кыргызстана в Великобритании и Северной Ирландии прошли в одном из бишкекских ресторанов
Депутаты Жогорку Кенеша, политики и деятели культуры проводили посла Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Эдиля Байсалова на его новую работу.
Они отпраздновали его отъезд накануне в Бишкеке.
По словам участников праздника, Эдиля Байсалова благословили и пожелали успехов на новом поприще.
- Он еще в Кыргызстане, но скоро улетит в Лондон, - сообщили Vesti.kg они.
vesti.kg
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