Кыргызстанца подозревают в убийстве российской ЛГБТ-активистки

Полиция и следователи задержали уроженца Киргизии 1981 года рождения, которого подозревают в убийстве активистки Елены Григорьевой, погибшей 21 июля.
Имя задержанного не раскрывается.
По сообщениям портала meduza.com, в Следственном комитете сообщили, что подозреваемый убил активистку во время конфликта, возникшего между ними на бытовой почве. Следователи отметили, что Григорьева знала подозреваемого в убийстве.
В сообщении Следственного комитета также подчеркивается, что Григорьева «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым».
После гибели Елены Григорьевой группа активистов из Петербурга попросила СК и МВД проверить движение «Пила против ЛГБТ» на причастность к ее убийству. Ранее движение «Пила» опубликовало список активистов, в который вошла Григорьева, которым приготовили «очень опасные и жестокие подарочки».
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