Кубатбек Боронов: В Нарынской области скот погиб от паразитов, а нет от деятельности китайской компании

Кубатбек Боронов напомнил, что если закрывать каждое промышленное предприятие, то ни о каких инвестициях и экономическом развитии не будет и речи

В деятельности китайской компании Jhong ji Mining, получившей лицензию на разработку карьера на джайлоо Солтон-Сары в Нарынской области, выявили нарушения. Об этом рассказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов во время рабочей поездки в регион.

«Соответствующие государственные органы уже проводят работы, дают предписания с требованием все исправить. Они все исправят, — сказал он. — Самое главное, чтобы деятельность компании не наносила вред здоровью людей и экологии. Компания будет вести свою работу согласно законам страны. Эти моменты мы возьмем на контроль».

Боронов осмотрел объекты и карьер на месторождении. Представители Jhong ji Mining рассказали о проводимых на руднике работах.

При этом он поведал, что специальная комиссия провела ряд лабораторных экспертиз по падежу скота на Солтон-Сары, в том числе анализы на паразитарные болезни скота, почвы и воды.

«По результатам проверок установлено, что 66 процентов скота погибли из-за паразитарных болезней легких, печени и кишечника, — рассказал глава Государственной инспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калыс Жумаканов. — Профилактические работы по вакцинации скота не были проведены в полной мере. Такая ситуация наблюдается и в других местах. Никаких вредных веществ из-за деятельности компании Jhong ji Mining, которые могли бы повлиять на состояние здоровья людей и скота, не выявлено».

Глава Государственной санитарной и эпидемиологической службы Толонбай Исаков сообщил, что по результатам анализа воды и почвы следов цианида не обнаружено. Уровень радиации на месторождении и джайлоо Солтон-Сары соответствует нормам.

Тем не менее китайской компании дали предписания, согласно которым периодичность взрывных работ изменится.

«Но если каждый раз местные жители будут заявлять и требовать закрыть какое-либо предприятие, то каких инвестициях и социально-экономическом развитии страны может идти речь? – обратился Кубатбек Боронов к местным жителям. — Если компания или предприятие ведет свою деятельность в рамках законодательства Кыргызской Республики, соблюдает все экологические нормы, нужно дать ей возможность работать».

Отдельно вице-премьер-министр поручил организовать гражданскую группу по мониторингу устранения недоработок, выявленных в ходе проверки соответствующих ведомств. В состав этой группы будут включены по два жителя айыльных аймаков Мин-Булак, Эмгекчил и представители Госэкотехинспекции для соблюдения соответствующих норм.

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