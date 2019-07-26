В таможне считают, что большая часть населения не знает об их работе     

Однако в ведомстве с такой оценкой не согласны.
«Однозначно, что большая часть населения Кыргызстана не владеет достаточной информацией о работе таможенной службы и проводимых в ней реформах», — заявили в Государственной таможенной службе, комментируя результаты опроса Нацстаткома.
Напомним, что Национальный статистический комитет представил данные об уровне доверия населения и коррумпированности госорганов по итогам первого полугодия 2019-го. Согласно им, кыргызстанцы меньше всего доверяют ГТС и ее же считают самой коррумпированной.
Однако в ведомстве с такой оценкой не согласны. Они считают, что методология Нацстаткома базируется на частных индексах личной удовлетворенности населения деятельностью государственных органов и услугами, предоставляемыми госорганами. Чтобы определить индекс доверия населения, проводится выборочный опрос в конкретных административно-территориальных единицах и охватывает по 400 человек.
«Объективно путем методики опроса возможно определить индекс качества услуг, оказываемых, к примеру, Министерством образования, Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел, органами местного самоуправления. С ними население сталкивается постоянно. Но в Кыргызстане только определенная часть населения вовлечена в бизнес-процессы и занимается внешнеэкономической деятельностью», — подчеркнули в ГТС.
По мнению таможенников, именно эти люди и имеют представление об услугах, оказываемых ведомством. Эта аудитория и может дать объективную оценку качеству оказываемых услуг. И такая работа Таможенной службой уже ведется. В таможенных органах на ежегодной основе проводится анонимный опрос (анкетирование) участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) о функционировании службы.
«Целью опроса являются оценка деятельности таможенных органов в местах таможенного оформления, выявление коррупционных проявлений в процессе осуществления таможенного контроля и учета мнений участников ВЭД. В 2018 году опрошен 321 участник внешнеэкономической деятельности», — рассказали в ГТС.
Результаты проведенного анкетирования указывают, что в целом деятельность ведомства оценивается положительно. - Государственная таможенная служба
Согласно статистическим данным, 83,5 процента респондентов удовлетворены деятельностью службы. И лишь 3 процента указали, что не удовлетворены, а 13,4 процента затруднились в ответе. «В целом отношение со стороны участников анкетирования к сотрудникам таможни несет позитивный характер. Необходимо заметить, что данные результатов опроса находятся в свободном доступе и публикуются на официальном сайте Таможенной службы», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/124453/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!