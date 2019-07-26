В таможне считают, что большая часть населения не знает об их работе

Однако в ведомстве с такой оценкой не согласны.



«Однозначно, что большая часть населения Кыргызстана не владеет достаточной информацией о работе таможенной службы и проводимых в ней реформах», — заявили в Государственной таможенной службе, комментируя результаты опроса Нацстаткома.



Напомним, что Национальный статистический комитет представил данные об уровне доверия населения и коррумпированности госорганов по итогам первого полугодия 2019-го. Согласно им, кыргызстанцы меньше всего доверяют ГТС и ее же считают самой коррумпированной.

Однако в ведомстве с такой оценкой не согласны. Они считают, что методология Нацстаткома базируется на частных индексах личной удовлетворенности населения деятельностью государственных органов и услугами, предоставляемыми госорганами. Чтобы определить индекс доверия населения, проводится выборочный опрос в конкретных административно-территориальных единицах и охватывает по 400 человек.



«Объективно путем методики опроса возможно определить индекс качества услуг, оказываемых, к примеру, Министерством образования, Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел, органами местного самоуправления. С ними население сталкивается постоянно. Но в Кыргызстане только определенная часть населения вовлечена в бизнес-процессы и занимается внешнеэкономической деятельностью», — подчеркнули в ГТС.

По мнению таможенников, именно эти люди и имеют представление об услугах, оказываемых ведомством. Эта аудитория и может дать объективную оценку качеству оказываемых услуг. И такая работа Таможенной службой уже ведется. В таможенных органах на ежегодной основе проводится анонимный опрос (анкетирование) участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) о функционировании службы.

«Целью опроса являются оценка деятельности таможенных органов в местах таможенного оформления, выявление коррупционных проявлений в процессе осуществления таможенного контроля и учета мнений участников ВЭД. В 2018 году опрошен 321 участник внешнеэкономической деятельности», — рассказали в ГТС.

Результаты проведенного анкетирования указывают, что в целом деятельность ведомства оценивается положительно. - Государственная таможенная служба



Согласно статистическим данным, 83,5 процента респондентов удовлетворены деятельностью службы. И лишь 3 процента указали, что не удовлетворены, а 13,4 процента затруднились в ответе. «В целом отношение со стороны участников анкетирования к сотрудникам таможни несет позитивный характер. Необходимо заметить, что данные результатов опроса находятся в свободном доступе и публикуются на официальном сайте Таможенной службы», — заключили в ведомстве.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/124453/