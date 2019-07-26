Ремонт подземок в Бишкеке. Новое уголовное дело для Албека Ибраимова

Недостатки в отремонтированных осенью 2017 года подземках возле ЦУМа и на пересечении проспектов Манаса и Чуй в Бишкеке выявляют до сих пор.

Однако городские чиновники лишь разводят руками в бессилии исправить ошибки прежнего градоначальника.

Первый ремонт за 40 лет

Подземку на пересечении проспектов Манаса и Чуй открыли в 1978-м, возле ЦУМа — в 1979-м. Отремонтировать впервые их решили в 2017 году. И, как говорится, все вышло боком.

Тогдашний мэр Албек Ибраимов на открытии подземки на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова заявил, что «объект призван обезопасить жизнь и здоровье бишкекчан, но теперь пешеходам будет приятно и переходить подземный переход».

Между тем в открытой ранее подземке на проспекте Манаса после первого дождя протекла крыша. Муниципальные службы тщетно пытались устранить протечку, однако переход заливало снова и снова.

Нашли горожане поломки и в отремонтированном подземном переходе у ЦУМа. Там разрушается металлоконструкция.

На ремонт подземки на проспекте Манаса потратили 27,5 миллиона, возле ЦУМа — 32 миллиона сомов.

Подземный переход на Манаса ремонтировало ОсОО «ГлавТехИнвест», возле ЦУМа — ОсОО «Бийик КG».

Кто занимался ремонтом

По данным Министерства юстиции, «ГлавТехИнвест» принадлежит Ниязу Алимбековичу Абдылдаеву. В 2012 году он претендовал на вакантную должность в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Случайность или нет, но директором МП «Бишкексвет» является Алимбек Анарбекович Абдылдаев. Ранее он возглавлял КП «Бишкектеплоэнерго».

«Бийик КG» учредил Бактыбек Токтосунович Урдолотов. Компания занимается изготовлением металлических изделий методом порошковой металлургии. По данным портала «Открытый бюджет», с 2013-го фирма оплатила 7,9 миллиона сомов налогов.

Ее не в первый раз привлекли для работ на муниципальном объекте. С 2013 года «Бийик КG» получила из бюджета 145,5 миллиона сомов.

«ГлавТехИнвест» выполнила еще больше государственных контрактов — на 168,9 миллиона сомов, а налогов оплатила на 27,5 миллиона.

Депутатам не понравилось, но с опозданием на год

Спустя год после открытия подземок у депутатов Бишкекского городского кенеша возникли претензии к качеству работ. Они настаивали на том, что виноват не только подрядчик, но и заказчик, который принял объекты в таком виде.

Позже депутатская комиссия выявила массу нарушений, допущенных при ремонте подземок. Как пояснила нардеп Наталья Кулматова, комиссия выявила некачественный ремонт. «Сегодня есть отдельные протечки. При анализе проектно-сметной документации и актов выполненных работ обнаружили, что объем работ не соответствует заявленному», — сказала она.

У депутатской комиссии осталось много вопросов о неисправленных дефектах.

«Поступают жалобы, что плитка не соответствует стандартам, есть факт, что беременная женщина поскользнулась и упала. Все недоработки и отступления от материалов, которые были в смете, однако не попали в акты, доказывают, что много нарушений, — рассказала депутат. — В документах указано, что необходимо поменять плиту перекрытия, есть дефектный акт. Когда комиссия задала вопрос подрядчикам, они сказали, что замены не было, и пообещали это сделать во время ремонта дороги. Но так и не заменили. Мало того, плита проседает. У нас есть заключение независимого эксперта из Алматы (наши не захотели подписывать документ), который зафиксировал грубейшие нарушения, в том числе по пожарной безопасности. Кроме того, технические помещения в переходах сдали в аренду. Это создает угрозу жителям и арендаторам».

Во время депутатских проверок не работали три из четырех установленных лифтов-пандусов и лифты в надземном переходе у рынка «Мадина».

Впрочем, не работают они и сейчас. В середине июля представители общественного фонда «Келечек Плюс» в рамках программы «Партнерство для инноваций — P4I» провели акцию по проверке на прочность городских пандусов. Выяснилось, что установленные спуски и подъемники опасны для жизни.

В городском муниципалитете 24.kg пояснили, что распоряжение об установке автоматических подъемников подписал экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, однако из-за несоблюдения процедур произошла путаница. В частности, было непонятно, кто должен принимать эти подъемные и спусковые средства, на чьем балансе они должны находиться, перед кем должен отчитываться подрядчик.

Реальная цена подъемников

В мэрии столицы неоднократно заявляли, что на автоматические подъемники потратили 6,7 миллиона сомов. На четыре подъемника в подземке возле филармонии потратили 3 миллиона 630 тысяч сомов, возле ЦУМа — 3 миллиона 80 тысяч.

За работу подъемников отвечает вице-мэр Уланбек Азыгалиев. Журналисты неоднократно к нему обращались, вместе выезжали к неработающим подъемникам.

Подъемники установили без проектно-сметной документации и не проходили экспертизу. Приняли на баланс отдельной ведомостью.

«Если разделить 3 миллиона 630 тысяч сомов на четыре подъемника, стоимость единицы получится 907,5 тысячи. Мы понимаем, что заложенная цена превышает фактическую. Мы не можем скрывать проблемы. Одно дело — подъемники. У нас много вопросов о стоимости самого ремонта в подземках. Крыша так и течет, свет не работает, плитка отваливается», — заметил вице-мэр.

В подземке на Чуй-Манаса установлено четыре подъемника БК 320-1 грузоподъемностью 225 килограммов. Изготовлены они в Брянске (Россия) ООО «ЦТСиПРи». Переход на Чуй-Абдрахманова оборудован подъемниками с завода «МогилевЛифтМаш».

В интернете удалось найти похожий подъемник, изготовленный в Брянске. Стоит он от 825 тысяч рублей.

Подъемники с завода «МогилевЛифтМаш» стоят гораздо дешевле — от 560 тысяч рублей. Это же оборудование можно заказать на заводе-изготовителе.

Уланбек Азыгалиев ранее обещал журналистам передать материалы в следственные органы до 1 августа, однако не стал ждать и готов сделать это уже сегодня.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/124489/