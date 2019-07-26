Алмазбек Атамбаев вернулся в Бишкек

Алмазбек Атамбаев вернулся из Москвы 25 июля в 18:45. Он приземлился на авиабазе в Канте.
Его встретили около 100 сторонников.
Экс-президент вылетел в Москву 24 июля в 13:48 с делегацией своих однопартийцев. В москве он встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Вернувшись, Алмазбек Атамбаев ответил на вопросы журналистов.
«Сейчас все критикуют меня. Путин не только президент России, но и мой близкий друг. Он несколько раз уже приглашал. Сейчас создал все условия и борт прислал. Было бы неправильно по-человечески отказать. Это не вмешательство, это тревога за ситуацию в стране.
Он мне сказал, что не надо третью революцию. Я сказал, все революции делает власть. 20 месяцев назад была прекрасная страна. Сегодня мы видим, какая страна стала, потому что власть занимается политическими интригами и пристраиванием своих родственников в теплые места», — заявил Алмазбек Атамбаев.
На вопрос относительно аналогии его встречи с Путиным и поездки Омурбека Бабанова к Нурсултану Назарбаеву Атамбаев ответил так: «Я, во-первых, не выдвигаюсь в президенты. Омурбек Токтогулович как кандидат пошел к президенту другой страны просить благословения. Думаю, и не только… Это неправильно, не надо вмешиваться в выборы. Я видел времена, когда некоторые лидеры брали финансовые средства у других стран и потом расплачивались. Если хочешь благословения, проси его у народа», — заявил Атамбаев.
На вопрос относительно повестки МВД о вызове на допрос бывший президент сказал: «Для этого власти должны вернуться в правовое поле. Все эти законы, постановления приняты с превышением полномочий парламента».
Источник: Баракелде, gezitter.org
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