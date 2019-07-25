Задержан подозреваемый в убийстве главы диаспоры в Екатеринбурге. Это уроженец Кыргызстана

Позже эту информацию подтвердил и источник в диаспоре.

Силовики задержали в Екатеринбурге одного из подозреваемых в убийстве экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, сообщает "Комсомольская правда". Бизнесмен был застрелен у своего дома на улице Калинина в начале июля, на камеры видеонаблюдения тогда попали трое мужчин. Налетчики приехали на "Уралмаш" на черном Volkswagen Touareg и намеревались украсть у Каримова сумку с 19 млн рублей.

Как рассказал "КП-Екатеринбург" источник в правоохранительных органах, силовики задержали водителя внедорожника. Уроженец Кыргызстана по имени Зарылбек был пойман в городе Коркино Челябинской области и уже дал признательные показания. Задержанный ранее отбывал наказание за вымогательство и грабеж и вышел на свободу в октябре прошлого года. До суда он будет находиться в СИЗО.

Позже эту информацию подтвердил и источник в диаспоре.



"Умысла убивать Каримова у них не было, - рассказывает источник "Комсомолки". – Изначально они планировали нападение на другого бизнесмена с рынка "Таганский ряд", выбирали жертв по дорогим машинам на парковке. Но затем поступила наводка, что Каримов заберет огромную сумму наличных. Всего про разбой знали пять человек, они надеялись, что глава диаспоры отдаст деньги под угрозами, но тот начал сопротивляться. Водитель Volkswagen признался, что за выполненную работу получил всего 100 тысяч рублей".

URL: https://kaktus.media/395108