Таможня Кыргызстана открестилась от обвинений в сером импорте со стороны Казахстана

На днях в ряде СМИ появилась информация о том, что Казахстан обвиняет Кыргызстан в контрабанде серого импорта из КНР, со ссылкой на информацию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственная таможенная служба прокомментировала заявление казахских коллег.



Согласно зеркальной статистике, наблюдается большое расхождение данных по экспорту товаров Китая в Казахстан и импорту товаров Казахстана из Китая, что показывает о наличии данной проблемы в самом Казахстане. Так, в 2015 году расхождение данных по экспорту товаров Китая в Казахстан и импорту товаров Казахстана из Китая составило $3,3 млрд, а уже в 2018 году увеличилось до $6 млрд, то есть практически удвоилось.

Таким образом, несмотря на оборудованные пропускные пункты в Казахстане, данная проблема только усугубляется.

При этом в заявлении КГД РК отмечается, что должностные лица ведут учет и анализ импортируемых и экспортируемых товаров путем документального контроля и что контакт должностных лиц с перевозчиками фактически исключен. Однако данные заявления, согласно видеоматериалам, опубликованным в интернете, не соответствуют действительности.

Кроме того, на пунктах пропуска кыргызско-казахстанской границы и российско-казахстанской границы сплошному досмотру подвергаются все транзитные грузы Кыргызстана, идущие в Россию через территорию Казахстана, а также грузы, идущие с Китая в Кыргызстан транзитом по территории Казахстана.

Вышеуказанные действия КГД РК выходят за рамки правового регулирования и нарушают нормы и правила ВТО и основополагающий принцип свободы движения товаров, закрепленный в договоре о Евразийском экономическом союзе.

Неправомерные действия КГД РК являются ничем иным, как скрытым таможенным контролем.

В результате нарушений ключевого принципа прозрачности дискриминируются тысячи грузовых автомобилей из Кыргызской Республики.

Кыргызстан делает последовательные шаги для решения данной проблемы. Так, во время юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета президентом КР Сооронбаем Жээнбековым была выражена заинтересованность страны в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах союза и введении тройного таможенного контроля с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран Евразийского экономического союза, где такая процедура могла бы снять претензии одной страны к другой стране.

В целях реализации данной инициативы разработан проект поручения совета ЕЭК "О введении трехстороннего таможенного контроля на таможенных пунктах пропуска таможенной границы Евразийского экономического союза".

Кроме того, в рамках восьмого заседания кыргызско-казахстанского межправительственного совета, состоявшегося 12 июля в Бишкеке, была достигнута договоренность по привлечению сотрудников таможенных служб КР и РК для осуществления совместного контроля на таможенных постах таможенной границы Евразийского экономического союза с привлечением представителей Евразийской экономической комиссии.

Также, в рамках указанного Межправсовета, стороны договорились в течение месяца провести пилот по применению навигационных пломб на бесплатной основе при транзитных перемещениях через Казахстан, направляемых из Кыргызстана в страны ЕАЭС для обеспечения беспрепятственного пропуска грузов на кыргызско-казахстанской границе и казахстанско-российской границе. Данные обязательства казахстанской стороны были включены в протокол 8-го заседания кыргызско-казахстанского межправительственного совета.



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