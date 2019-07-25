Баткен: МВД прокомментировал информацию о «применении силовыми структурами оружия против народа»

Управление внутренних дел Баткенской области распространило официальный комментарий в связи с распространившимся в социальных сетях видео под заголовком «Сотрудники милиции применили оружие против народа Ак-Сая».
Сообщается, что сегодня, 24 июля, приблизительно в 6:00 утра жители села Ак-Сай Баткенского района незаконно перегородили шлагбаумом пересекающую село дорогу Ак-Сай – Ворух.
Примерно в 11:45, во время проведения обеспечивающими общественную безопасность сотрудниками милиции разъяснительной работы в целях разблокировки дороги, водитель автомашины «Камаз» с госномером А 1200 L вывалил щебень посередине дороги. Когда сотрудники милиции попытались воспрепятствовать этим незаконным действиям водителя, жители начали кричать, бросать в милицию камней, демонстрируя неподчинение требованиям закона. От брошенных местными жителями камней пострадали 3 сотрудника милиции.
Для разблокировки дороги сотрудникам милиции пришлось применить шумовые спецсредства, им удалось вытеснить жителей села на обочину дороги.
В данное время в селе Ак-Сай ситуация стабильная, между местным населением и представителями власти идут переговоры по преодолению незаконной ситуации.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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