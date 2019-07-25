Масалиев: Каким ни будет решение по вопросу границы, обязательно будут недовольства

22 июля произошел инцидент между жителями села Ак-Сай и анклава Ворух.

В ходе конфликта было применено оружие, пострадали более 20 граждан Кыргызстана и Таджикистана. Пограничная служба Таджикистана сообщила о гибели одного человека от огнестрельного оружия. Это не первый конфликт между жителями приграничной зоны на кыргызско-таджикском участке границы. Несмотря на ряд встреч представителей двух стран, инциденты на границе вспыхивают регулярно.

В этой связи портал SUPER.KG задал вопрос «На кыргызско-таджикской границе снова конфликт. Что необходимо предпринять для предотвращения конфликтов на границе?»

Масалиев: Каким ни будет решение по вопросу границы, обязательно будут недовольства

По мнению депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева, какое бы решение ни приняли, вторая сторона обязательно будет недовольна.

«Граница — очень сложный вопрос, решать его будет нелегко. Если кыргызская сторона будет говорить «это наша земля», у таджикской стороны будет свое мнение. В этой сфере есть разные соглашения, переговоры. Но какое ни будет принято решение, обязательно будут недовольства с кыргызской или таджикской стороны. Необходимо приложить все усилия, чтобы решить вопрос дипломатическим путем.

Место, где произошел конфликт, является неуточненным участком границы. В первую очередь нас должен беспокоить вопрос, какой будет судьба тамошних семей, неважно, двадцать их или двести. Нужно думать об этом, потому что ни одно государство не захочет отдавать метра своей земли. Откровенно говоря, этот спор продолжается и не решается на протяжении последних сорока лет.

Для решения вопроса необходимо создать условия для работы жителям приграничных территорий. Если обеспечим местных жителей работой, выделим льготные ссуды на 15-20 лет, то народ не будет мучиться от недостатка средств и поднимать вопросы, что «отвели воду». Только тогда к государству возникает какое-то доверие. Однако в данное время для представителей власти очень тяжелый период, потому что хотя вопрос представляется легким, на самом деле он очень проблемный», — сказал нардеп.

Источник: super.kg, gezitter.org

