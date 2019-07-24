Алина Шаикова «сбежала» по методу Шадиева?

Известно, в апреле этого года бывшая председатель Государственной службы регистрации была снята с должности со скандальной шумихой.

По следам тендерного конфликта было возбуждено уголовное дело, так как говорилось: между делом в левый карман утекли сотни миллионов денег. Отмечалось особое место Шаиковой в данном уголовном деле. Но почему-то в последнее время не выходят результаты уголовного дела, все стихло. Судя по некоторым сведениям, говорят, Алина Шаикова выехала из Кыргызстана в другую страну. Алина айым, у которой скандалов больше чем славы, возможно, нашла общий язык с властью, и с невинным видом уехала в неизвестную нам другую страну? Может быть, «сбежала» по методу Шадиева. Вкратце, правоохранительным органам следует уточнить сведения, муссируемые в узком кругу, и дать полную информацию. Наверняка это дело «не уснет» в ГКНБ.

Напомним, Государственная регистрационная служба в 2018 году объявляла тендер на покупку бланков для электронного паспорта. В тендере участвовали 5 иностранных компаний, победителем признана литовская компания «Гарсу Пасаулис». Но еще один участник конкурса германская компания «Мулбауэр» потребовала отмены итогов тендера «в тендере допущено нарушение правила».

Государственный комитет национальной безопасности возбудил уголовное дело по тендерному конфликту, обвинил ряд ответственных государственных служащих «в тендере был интерес в выигрыше «Гарсу Пасаулис». На этом основании заместители председателя Госрегистрации Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев и руководитель государственного предприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев были арестованы. Ну а председатель учреждения Алина Шаикова была снята с должности. Сарыбаев и Абдуллаев находятся под домашним арестом.

В этом скандале озвучивалось имя председателя ГКНБ Идриса Кадыркулова, он был вынужден уйти с должности по собственному желанию.

Источник: газета «Багыт.kg» №27 от 24.07.2019/стр.1, gezitter. org