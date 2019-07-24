Депутаты ЖК предлагают изменить правила приватизации служебных квартир

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают изменить правила приватизации служебных квартир. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.



Жилищный кодекс дает возможность гражданам получить жилье как в порядке очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и в порядке обеспечения сотрудников служебными жилыми помещениями.



Служебные квартиры предназначаются гражданам, которые в связи с характером их трудовых отношений должны проживать по месту работы или вблизи от него. Однако по неопределенным причинам имела место практика предоставления служебного жилья лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кроме того, органы местного самоуправления дарили служебное жилье гражданам за особые заслуги — спортсменам, деятелям культуры, выдающимся личностям.



Статья 59 Жилищного кодекса предусматривает возможность приватизации служебных квартир в исключительных случаях путем прямой продажи в собственность лицам, проживающим в них не менее 20 лет.



«Граждане, получившие жилье в порядке очередности на улучшение жилищных условий, но со статусом «служебное», отстояв в очереди, рискуют потерять его в случае прекращения трудовых отношений. Ситуация с категорией лиц, получивших за особые заслуги жилье со статусом «служебное», вообще не отрегулирована», — говорится в справке-обосновании.



Нардепы предлагают дополнить список тех, кто может рассчитывать на приватизацию, и добавить в перечень лиц, получивших служебное жилье в порядке очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий, и тех, кому жилье подарили за особые заслуги.

