В Бишкеке из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Так, 23 июля примерно в 18:50 в службу «102» ГУВД Бишкека поступило сообщение из 3-й деткой городской больницы о том, что к ним поступил ребёнок с телесными повреждениями, который выпал из окна многоэтажного дома, расположенного по улице Гагарина.
На место выезжала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района. По приезде установлено, что девочка С.А., 2017 года рождения, выпала из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоэтажного дома по улице Гагарина.
Начаты необходимые следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств данного происшествия.
Состояние 4-летней девочки оценивается как стабильное. Об этом АКИpress сообщил заместитель главного врача Городской детской больницы Данияр Шайбеков.
По его словам, ребенок находится в реанимации, у нее перелом ноги.
paruskg.info
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