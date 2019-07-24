В Бишкеке из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка

В Бишкеке из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.



Так, 23 июля примерно в 18:50 в службу «102» ГУВД Бишкека поступило сообщение из 3-й деткой городской больницы о том, что к ним поступил ребёнок с телесными повреждениями, который выпал из окна многоэтажного дома, расположенного по улице Гагарина.



На место выезжала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района. По приезде установлено, что девочка С.А., 2017 года рождения, выпала из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоэтажного дома по улице Гагарина.



Начаты необходимые следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств данного происшествия.



Состояние 4-летней девочки оценивается как стабильное. Об этом АКИpress сообщил заместитель главного врача Городской детской больницы Данияр Шайбеков.



По его словам, ребенок находится в реанимации, у нее перелом ноги.

paruskg.info