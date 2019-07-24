На свет, салют и туалеты к Дню независимости потратят около 2 миллионов сомов

На световое и звуковое сопровождение, аренду конструкций для сцены, фейерверк и аренду биотуалетов к Дню независимости управление культуры мэрии Бишкека планирует потратить 2 миллиона 40 тысяч сомов.
Об этом сообщает портал государственных закупок.
Договор заключат с участником, представившим конкурсную заявку с приемлемой оценочной стоимостью, строго отвечающую всем указанным квалификационным и техническим требованиям.
1 миллион 960 тысяч сомов управление культуры намерено потратить на приобретение услуг режиссерско-постановочной группы по подготовке и организации празднования Дня независимости.
Мероприятие разделят на официальную часть и концертную программу.
Официальную планируется провести в Кыргызской национальной филармонии с участием первых лиц государства. Постановщик должен подготовить театрализованное представление с концертной программой.
Второй блок — концертная программа на площади Ала-Тоо. Мероприятие должно проходить на государственном и официальном языках. На площади требуется оформление в едином стиле.
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