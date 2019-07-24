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На свет, салют и туалеты к Дню независимости потратят около 2 миллионов сомов

На световое и звуковое сопровождение, аренду конструкций для сцены, фейерверк и аренду биотуалетов к Дню независимости управление культуры мэрии Бишкека планирует потратить 2 миллиона 40 тысяч сомов.

Об этом сообщает портал государственных закупок.

 

Договор заключат с участником, представившим конкурсную заявку с приемлемой оценочной стоимостью, строго отвечающую всем указанным квалификационным и техническим требованиям.

 

1 миллион 960 тысяч сомов управление культуры намерено потратить на приобретение услуг режиссерско-постановочной группы по подготовке и организации празднования Дня независимости.

 

Мероприятие разделят на официальную часть и концертную программу.

 

Официальную планируется провести в Кыргызской национальной филармонии с участием первых лиц государства. Постановщик должен подготовить театрализованное представление с концертной программой.

 

Второй блок — концертная программа на площади Ала-Тоо. Мероприятие должно проходить на государственном и официальном языках. На площади требуется оформление в едином стиле.

    

 

 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/124243/ 

           

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