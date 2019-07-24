Суд по делу об убийстве Улана Салянова приостановили

Судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана приостановили до 30 августа.
Об этом 24.kg сообщили адвокаты потерпевшей стороны.
По их словам, председательствующий на процессе судья Марат Сыдыков уходит в отпуск, поэтому слушаний не будет. Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты об отправлении дела на доследование по вновь открывшимся обстоятельствам.
Отметим, что в Бишкек из Москвы экстрадировали организатора преступления. МВД в качестве одной из версий убийства рассматривает политический мотив. В качестве подтверждения этого юристы представили распечатки сообщений информационных агентств, которые давали информацию со ссылкой на пресс-слубу ведомства. Однако суд посчитал это недостаточным основанием.
Напомним, что брата Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/124244/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!