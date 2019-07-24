Суд по делу об убийстве Улана Салянова приостановили

Судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана приостановили до 30 августа.

Об этом 24.kg сообщили адвокаты потерпевшей стороны.

По их словам, председательствующий на процессе судья Марат Сыдыков уходит в отпуск, поэтому слушаний не будет. Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты об отправлении дела на доследование по вновь открывшимся обстоятельствам.



Отметим, что в Бишкек из Москвы экстрадировали организатора преступления. МВД в качестве одной из версий убийства рассматривает политический мотив. В качестве подтверждения этого юристы представили распечатки сообщений информационных агентств, которые давали информацию со ссылкой на пресс-слубу ведомства. Однако суд посчитал это недостаточным основанием.

Напомним, что брата Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/124244/