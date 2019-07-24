Терпение милиционеров иссякло, и они обратились к президенту

Действительно, положение сотрудников милиции тяжелое, особенно в праздники или когда приезжают зарубежные гости.
Да мы и сами видим, как бедные милиционеры стоят, не шелохнувшись, в оцеплении вдоль улиц под палящим солнцем или в морозы. Кому-то надо было об этом сказать. Вот и сказали… сами сотрудники милиции.
Сотрудники одного из районных отделов Чуйской области обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову через соцсети.
В обращении говорится о положении милиционеров, которые вынуждены стоять в оцеплении на всех важных мероприятиях.
Руководство УВД Чуйской области взяло опубликованное письмо под свой контроль. Начато служебное расследование.
«Обеспечение общественного порядка, безопасности общества и граждан является одной из функций сотрудников органов внутренних дел. Для обеспечения безопасности руководителей страны сотрудники милиции привлекаются только на 3-4 часа. В отдельных случаях, при прибытии в страну высокопоставленных гостей, может быть дольше. На такие мероприятия привлекаются сотрудники милиции Бишкека и Чуйской области», — сообщает областная милиция.
Отметим, до этого в социальных сетях было опубликовано коллективное письмо сотрудников Чуйской милиции. В письме говорится, что милиционеры вынуждены на собственные средства добираться до места, в большинстве случаев на такси, и без воды и еды часами приходится стоять в охране.
Авторы просят президента перевести эту деятельность в официальный режим или отменить такую практику.
«Факты.kg», gezitter.org
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