Терпение милиционеров иссякло, и они обратились к президенту

Действительно, положение сотрудников милиции тяжелое, особенно в праздники или когда приезжают зарубежные гости.

Да мы и сами видим, как бедные милиционеры стоят, не шелохнувшись, в оцеплении вдоль улиц под палящим солнцем или в морозы. Кому-то надо было об этом сказать. Вот и сказали… сами сотрудники милиции.

Сотрудники одного из районных отделов Чуйской области обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову через соцсети.

В обращении говорится о положении милиционеров, которые вынуждены стоять в оцеплении на всех важных мероприятиях.

Руководство УВД Чуйской области взяло опубликованное письмо под свой контроль. Начато служебное расследование.

«Обеспечение общественного порядка, безопасности общества и граждан является одной из функций сотрудников органов внутренних дел. Для обеспечения безопасности руководителей страны сотрудники милиции привлекаются только на 3-4 часа. В отдельных случаях, при прибытии в страну высокопоставленных гостей, может быть дольше. На такие мероприятия привлекаются сотрудники милиции Бишкека и Чуйской области», — сообщает областная милиция.

Отметим, до этого в социальных сетях было опубликовано коллективное письмо сотрудников Чуйской милиции. В письме говорится, что милиционеры вынуждены на собственные средства добираться до места, в большинстве случаев на такси, и без воды и еды часами приходится стоять в охране.

Авторы просят президента перевести эту деятельность в официальный режим или отменить такую практику.

«Факты.kg», gezitter.org

