Инцидент на границе: Вице-премьеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков и вице-премьер-министр Республики Таджикистан Азим Иброхим провели переговоры по инциденту на участке кыргызско-таджикской государственной границы.
Как сообщила пресс-служба правительства КР, в ходе переговоров стороны приняли решение о проведении совместного расследования случившегося инцидента, также договорились проводить совместное патрулирование, и продолжать проведение разъяснительных работ среди местного населения двух государств.
Местные органы власти продолжают работу по контролю и мониторингу ситуации.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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