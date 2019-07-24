Инцидент на границе: Вице-премьеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков и вице-премьер-министр Республики Таджикистан Азим Иброхим провели переговоры по инциденту на участке кыргызско-таджикской государственной границы.

Как сообщила пресс-служба правительства КР, в ходе переговоров стороны приняли решение о проведении совместного расследования случившегося инцидента, также договорились проводить совместное патрулирование, и продолжать проведение разъяснительных работ среди местного населения двух государств.

Местные органы власти продолжают работу по контролю и мониторингу ситуации.

Источник: Баракелде, gezitter.org