Как Кара-Суйский район превратился в «собственность» Раима Матраимова?

Пишешь про Раимбека Матраимова по прозвищу Раим-Миллион, не увидишь конца.

Чем больше пишешь, тем больше всплывают обстоятельства. Очередная статья о самом большом районе в Кыргызстане: «Каким образом Кара-Суйский район превратился в «собственность» Матраимовых?».

Благодаря незаконно заработанным «зеленым деньгам» Раимбек Матраимов продолжает хозяйничать в Кара-Суу. Он собрал в окружение сплошь джигитов-громил, взял направление на силовое вытеснение с дороги и слом местных авторитетных людей. В этом отношении гражданина по имени Мырзамат Чынгараев – председателя союза грузоперевозчиков избили посредством ребят с большими кулаками Зафара Айдарова и Мунарбека Сайпидинова. Эта информация разлетелась в общественности как по ветру. После этого происшествия было возбуждено дело Ошским УВД, избивших ребят задержали. Ходят разговоры, что поздней Раимбек Матраимов добился закрытия это дела через Суйуна Омурзакова. Что говорит по делу заместитель МВД? Доказательство тому – сейчас Мунарбек Сайпидинов глава айыл окмоту Савай. Этот герой остался в памяти народа тем, что повесил в своем кабинете портрет Раимбека Матраимова. По некоторой информации, он посаженый сын Раимбека Матраимова. Видимо, посаженый сын представляет себе его как президента. Кроме того, они вмешиваются в выборы айыл окмоту Кара-Суйского района, взяли в свои руки запугивание, подкуп или похищение депутатов айыл окмоту? Отметим, на выборах айыл Окмоту Папан и Шарк бесследно пропали 11 депутатов айыльного кенеша. Поздней говорили, что они отдыхали в соседнем Таджикистане. Другие депутаты айыльного кенеша связывали бесследное исчезновение коллег со вторым туром выборов в айыльный кенеш. Сельские жители рассказывали, что отдых 11 депутатов в соседней стране организовали не прошедший в первом туре выборов бывший глава айыл окмоту Арстан Жолдошев и аким района Тилек Матраимов. Вкратце, Матраимовы таким путем назначали своих посаженых сынков из бандитов главами густонаселенных айыл окмоту Кызыл-Кыштак, Нариман, Сарай, Савай, Толейкан, Папан и Шарк Кара-Суйского района. По этим данным одна из газет написала точную статью под названием «Посаженые сыны Раима-Миллиона состоят из бандитов?». Не ограничившись этим, в село Кенжекул главой села был назначен старший брат Кадыра Досонова – атамана черных на юге. Местному населению надоел беспорядок, создаваемый в районе Матраимовым, в смысле, что наша власть не в состоянии решить эту проблему, и обращались вплоть до президента России. Если это не настоящее доказательство, то что тогда? Вкратце, сейчас в народе горячо обсуждается: «Как только Тилека Матраимова снимут с должности, он сам и назначенцы в айыл окмоту будут привлечены к уголовной ответственности».

Источник: газета «Факты.kg» №29 от 23.07.2019/стр.3, gezitter.org