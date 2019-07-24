В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в больницу обратились 16 человек

На сегодняшний день количество обратившихся из-за конфликта на границе составило 16 человек, их состояние здоровья оценивается как средне стабильное.

Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Минздрава.

Заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев 23 июля навестил пострадавших в результате пограничного инцидента на границе Кыргызстана и Таджикистана, которые находятся в Баткенской областной объединенной больнице.

Он ознакомился со схемой лечения, дал указания усилить организационные моменты по оказанию экстренной медицинской помощи и обеспечить необходимыми медикаментами.

Кроме этого он сообщил, что в Баткен отправлен реанимобиль и узкие специалисты: сосудистый и торакальный хирурги, также организовано круглосуточное дежурство двух машин скорой помощи.

«Здоровье» (АКИpress)