В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в больницу обратились 16 человек

На сегодняшний день количество обратившихся из-за конфликта на границе составило 16 человек, их состояние здоровья оценивается как средне стабильное.
Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Минздрава.
Заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев 23 июля навестил пострадавших в результате пограничного инцидента на границе Кыргызстана и Таджикистана, которые находятся в Баткенской областной объединенной больнице.
Он ознакомился со схемой лечения, дал указания усилить организационные моменты по оказанию экстренной медицинской помощи и обеспечить необходимыми медикаментами.
Кроме этого он сообщил, что в Баткен отправлен реанимобиль и узкие специалисты: сосудистый и торакальный хирурги, также организовано круглосуточное дежурство двух машин скорой помощи.
«Здоровье» (АКИpress)
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