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ГПС опровергла информацию, что к кыргызско-таджикской границе направляется военная техника

Распространяемая в соцсетях информация с видео о том, что к кыргызско-таджикской государственной границе направляется колонна военной техники, не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

 

Военная колонна после окончания совместного специального тактического учения «Сары-Таш -2019» направлялась в сторону населенного пункта Кок-Жангак Жалал-Абадской области. Съемки проведены на перевале Жалал-Абад.

 

Государственная пограничная служба призывает граждан не поддаваться на провокации и проверять информацию.

 

 

 

Бишкек (АКИpress)

           

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