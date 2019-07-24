ГПС опровергла информацию, что к кыргызско-таджикской границе направляется военная техника

Распространяемая в соцсетях информация с видео о том, что к кыргызско-таджикской государственной границе направляется колонна военной техники, не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Военная колонна после окончания совместного специального тактического учения «Сары-Таш -2019» направлялась в сторону населенного пункта Кок-Жангак Жалал-Абадской области. Съемки проведены на перевале Жалал-Абад.

Государственная пограничная служба призывает граждан не поддаваться на провокации и проверять информацию.

Бишкек (АКИpress)