Спикер Жогорку Кенеша три года скрывал от ГНС бизнес своей жены

Главный законодатель страны, спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, который должен неукоснительно соблюдать законы, просто не вписывал в свои декларации полные сведения о своем имуществе и имуществе своих родственников.

Таким образом он скрывал от Налоговой службы важные сведения – бизнес жены и свое участие в коммерческом кооперативе. Об этом сообщается на сайте politmer.kg.

Сокрытие сведений

Если бы общественность и Налоговая служба верили заполненным Джумабековым декларациям за 2015 и 2016 годы, когда он был депутатом Жогорку Кенеша, а также за 2017-й, когда он уже стал спикером, то он оказался бы очень небогатым человеком.

Вот так просто выглядят декларации Джумабекова, очищенные Декларатор.kg от ненужных табличных форм:

Из этих деклараций следует, что доходы спикера по основному месту работы составляют 715-770 тысяч сомов в год. Это 60-64 тысячи сомов в месяц. А из имущества у Джумабекова была только одна квартира размером 59 квадратных метров.

Абсолютно ничего не зарабатывают и не имеют никакого имущества, якобы, его близкие родственники, включая жену Кушубекову Алину Касымовну. Но эти сведения ложные.

Бизнес жены

На самом деле у жены спикера Жогорку Кенеша Алины Кушубековой есть своя "маленькая частная компания". Об этом Джумабеков заявил сам 3 июля на пресс-конференции. Спикер сразу добавил, что его жена уже прекратила свою деятельность в этой компании, "чтобы избежать слухов".

"Юридически на нее все оформлено, но свою работу она уже прекратила", - рассказывал торага парламента. Почему юридически компания все равно оформлена на жену Джумабекова, но в своих официальных декларациях он это не указывает, спикер разъяснять не стал.

Компания Алины Кушубековой – это ОсОО "Ал-Био Фарм". Она соучредитель в ней вместе с Изабековым Алмазбеком Зоотбековичем. Жена Джумабекова прекратить свою деятельность в компании, как заявил спикер, не могла, потому что до сегодняшнего дня является директором фирмы.

"Ал-Био Фарм", по данным Министерства юстиции, занимается продажей лекарственных средств. Фирма имеет лицензию Минздрава на реализацию лекарственных средств. Из крупного имущества у этой компании имеется два аптечных склада в Бишкеке по адресу ул. Кулиева, 38 и аптека на ул. Ахунбаева 129.

В 2018 году компания "Ал-Био Фарм" выплатила в бюджет налогов и платежей на сумму 93 тысячи сомов. Это значительно больше, чем в предыдущие два года, когда отчисления составляли только 24-25 тысяч сомов. В 2018 году, отметим, Джумабеков был уже спикером парламента.

На 20 июля Алина Кушубекова продолжала оставаться сооурчредителем и директором компании "Ал-Био Фарм". Указал ли этот бизнес спикер Жогорку Кенеша в своей декларации за 2018 год станет известно осенью, когда Налоговая служба опубликует отчеты о доходах и расходах чиновников.

Семейный сельскохозяйственный кооператив

Сам Джумабеков Дастанбек Артисбекович несмотря на то, что не указал в декларации полные сведения об имуществе, является членом сельскохозяйственного кооператива "Артисбек Ата Балдары" ("Дети Артисбека"), который подразумевает наличие сельскохозяйственных активов.

"Артисбек Ата Балдары" - это полностью коммерческий кооператив. Так указано в базе данных юридических лиц Кыргызстана, который ведет Минюст. При этом Минюст не показывает ИНН сельскохозяйственного кооператива "Артисбек Ата Балдары" из-за чего становится невозможным узнать налоговые и прочие платежи этого объединения в бюджет страны.

Вместе со спикером членами этого кооператива являются Кавазов Рыза Мамедович, Джумабекова Кулайда, Кайназарова Чинара Анарбаевна, Кавазов Муса Мамедович, Назаралиев Бакытбек Турусбекович и Сыдыкова Динара Токтогуловна.

URL: https://www.vb.kg/380109