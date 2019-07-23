Проверка парка Панфилова: работники кафе без медосмотра, игрушки - без сертификатов

Центр Госсанэпиднадзора Бишкека проверил парк им. Панфилова.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, на основании письма прокуратуры Бишкека, после согласования предписаний в Министерстве экономики, 9 и 10 июля были проведены внеплановые обследования объектов, расположенных на территории парка им. Панфилова (ОсОО "Детские развлечения").
В ходе проверки установлено, что в парке им. Панфилова в 2019 году были проведены ремонтные работы - отремонтирован фонтан, реконструирована центральная арка, покрашены мусорные урны и скамейки, заменены плафоны ночного освещения, организован ландшафтный дизайн деревянной перголы и декоративной клумбы. Задействованы 15 питьевых фонтанчиков.
Так, при проверке двух павильонов по реализации детских игрушек на упаковке игрушек отсутствует маркировка на русском или государственном языках, отсутствуют сертификаты соответствия на игрушки производства КНР, не выполняются требования технического регламента Таможенного союза 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".
На всех объектах питания выявлено, что работники не прошли медицинский осмотр, в кафе, расположенных в парке, нарушается технология приготовления блюд.
По результатам проверки вынесено 17 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 61 000 сомов, выдано восемь санитарных предписаний для устранения нарушений.
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