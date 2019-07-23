В нескольких районах Бишкека с 22 по 31 июля не будет природного газа

ОсОО «Газпром Кыргызстан» доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа с 22 по 31 июля в Бишкеке в следующих районах:
БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;
река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;
село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.
Ремонт проводится с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.
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