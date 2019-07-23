           
Подробности
Общество
Просмотров: 10

«Народный штаб» Алмазбека Атамбаева требует вернуть старые штрафы за нарушения ПДД

Там заявили о «решимости добиться выполнения требований народа» и пригрозили массовыми акциями

 

Отменить решение о действующих размерах штрафов за нарушения Правил дорожного движения и возвратиться к ставкам, существовавшим до 1 января 2019 года, потребовал Совет «Народного штаба», заседающий в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Информацию об этом распространила пресс-служба СДПК.

 

Исключение должны составить только нарушения, связанные с вождением в нетрезвом состоянии.

 

«В случае обращения граждан, требуем произвести соответствующий перерасчет по нарушениям, зафиксированным до отмены вышеуказанных решений», - настаивают также там.

 

Поэтапное введение новых ставок штрафов в Совете допускают с 2021 года «с учетом принципа соразмерности с реальными материальными возможностями граждан».

 

Кроме того, Совет считает, что госорганы должны привести дорожную инфраструктуру (знаки, разметку, светофоры и так далее) в соответствие с мировыми стандартами и проводить качественную информационную работу среди населения по разъяснению сути прогрессивного и необходимого для общества проекта «Безопасный город».

 

«Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева своим безответственным стремлением зарабатывать деньги для госорганов на штрафах за счет простых граждан страны дискредитировало прогрессивный и необходимый проект «Безопасный город», - заявили там.

 

Чтобы «выполнить требования народа», Народный штаб дал властям время до 10 сентября 2019 года.

 

«Народный штаб заявляет о решимости добиться выполнения вышеуказанных требований народа и готовности обсуждать данные вопросы с правительством, - говорится в итоговом документе. - В случае невыполнения требований, изложенных в настоящем Решении, Народный штаб оставляет за собой право проведения массовых акций на территории Кыргызской Республики».

 

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что в МВД предложили снизить штрафы за отдельные виды нарушений, в том числе по части 1 статьи 1231 Кодекса КР о нарушениях, до 1 категории (1000 сомов). Члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-премьер-министра Жениша Разакова согласились с предложением.

 

Также комиссия решила, что нецелесообразно устанавливать ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в рамках Кодекса о проступках.

 

«Установленная Кодексом о нарушениях ответственность в виде штрафа в размере 17 тыс. 500 сомов уже оказала профилактический эффект, в результате которого сократилось количество ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а количество зарегистрированных нарушений указанной категории по итогам полугодия уменьшилось в три раза и составило 2 тыс. 211 фактов (5 тыс. 911 за аналогичный период 2018 года)», - рассудили ее члены.

 

При этом они согласились, что негативная тенденция увеличения количества ДТП практически во всех регионах республики, не охваченных проектом «Безопасный город», никуда не делась.

 

 

 

Vesti.kg  

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить