«Народный штаб» Алмазбека Атамбаева требует вернуть старые штрафы за нарушения ПДД

Там заявили о «решимости добиться выполнения требований народа» и пригрозили массовыми акциями

Отменить решение о действующих размерах штрафов за нарушения Правил дорожного движения и возвратиться к ставкам, существовавшим до 1 января 2019 года, потребовал Совет «Народного штаба», заседающий в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Информацию об этом распространила пресс-служба СДПК.

Исключение должны составить только нарушения, связанные с вождением в нетрезвом состоянии.

«В случае обращения граждан, требуем произвести соответствующий перерасчет по нарушениям, зафиксированным до отмены вышеуказанных решений», - настаивают также там.

Поэтапное введение новых ставок штрафов в Совете допускают с 2021 года «с учетом принципа соразмерности с реальными материальными возможностями граждан».

Кроме того, Совет считает, что госорганы должны привести дорожную инфраструктуру (знаки, разметку, светофоры и так далее) в соответствие с мировыми стандартами и проводить качественную информационную работу среди населения по разъяснению сути прогрессивного и необходимого для общества проекта «Безопасный город».

«Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева своим безответственным стремлением зарабатывать деньги для госорганов на штрафах за счет простых граждан страны дискредитировало прогрессивный и необходимый проект «Безопасный город», - заявили там.

Чтобы «выполнить требования народа», Народный штаб дал властям время до 10 сентября 2019 года.

«Народный штаб заявляет о решимости добиться выполнения вышеуказанных требований народа и готовности обсуждать данные вопросы с правительством, - говорится в итоговом документе. - В случае невыполнения требований, изложенных в настоящем Решении, Народный штаб оставляет за собой право проведения массовых акций на территории Кыргызской Республики».

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что в МВД предложили снизить штрафы за отдельные виды нарушений, в том числе по части 1 статьи 1231 Кодекса КР о нарушениях, до 1 категории (1000 сомов). Члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-премьер-министра Жениша Разакова согласились с предложением.

Также комиссия решила, что нецелесообразно устанавливать ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в рамках Кодекса о проступках.

«Установленная Кодексом о нарушениях ответственность в виде штрафа в размере 17 тыс. 500 сомов уже оказала профилактический эффект, в результате которого сократилось количество ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а количество зарегистрированных нарушений указанной категории по итогам полугодия уменьшилось в три раза и составило 2 тыс. 211 фактов (5 тыс. 911 за аналогичный период 2018 года)», - рассудили ее члены.

При этом они согласились, что негативная тенденция увеличения количества ДТП практически во всех регионах республики, не охваченных проектом «Безопасный город», никуда не делась.

Vesti.kg