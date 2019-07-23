Кыргызстанские танцовщицы, оставшиеся в Турции без денег и визы, вернулись на родину

Деньги, которые у девушек выманил гражданин Турции, им возвратили

Кыргызстанские танцовщицы, оставшиеся в Турции без денег и визы из-за обмана бывшего преподавателя университета «Манас», вернулись на родину.

Как рассказала Vesti.kg одна из пострадавших девушек Дарья Василец, деньги «за визу» им вернула компания, с помощью которой они заключали трудовой договор.

- В течении суток после того как в Кыргызстане о нас написали СМИ, нам купили билеты Анталия - Стамбул - Алматы, - пояснила она. - Также компания «Байсад» организовала нам транспорт из аэропорта Алматы, и так мы доехали до Бишкека. Вчера мы получили наши деньги за визу.

Василец добавила, что компания также пообещала проконтролировать выплату заработной платы другим кыргызстанкам.

- Обещали выплатить за 10 дней, которые мы отработали, после контракт был остановлен, - пояснила она.

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что девушек из Кыргызстана пригласили в Турцию выступать в народном ансамбле. Танцовщицам пообещали высокую заработную плату, однако спустя некоторое время ансамбль распустили, оставив танцовщиц без денег и визы.



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