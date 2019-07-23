Кыргызстанские танцовщицы, оставшиеся в Турции без денег и визы, вернулись на родину

Деньги, которые у девушек выманил гражданин Турции, им возвратили
Кыргызстанские танцовщицы, оставшиеся в Турции без денег и визы из-за обмана бывшего преподавателя университета «Манас», вернулись на родину.
Как рассказала Vesti.kg одна из пострадавших девушек Дарья Василец, деньги «за визу» им вернула компания, с помощью которой они заключали трудовой договор.
- В течении суток после того как в Кыргызстане о нас написали СМИ, нам купили билеты Анталия - Стамбул - Алматы, - пояснила она. - Также компания «Байсад» организовала нам транспорт из аэропорта Алматы, и так мы доехали до Бишкека. Вчера мы получили наши деньги за визу.
Василец добавила, что компания также пообещала проконтролировать выплату заработной платы другим кыргызстанкам.
- Обещали выплатить за 10 дней, которые мы отработали, после контракт был остановлен, - пояснила она.
Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что девушек из Кыргызстана пригласили в Турцию выступать в народном ансамбле. Танцовщицам пообещали высокую заработную плату, однако спустя некоторое время ансамбль распустили, оставив танцовщиц без денег и визы.
Vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!