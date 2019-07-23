Чиновница из Налоговой службы вымогала 1,8 тысяч долларов у предпринимательницы

Финансовая полиция задержала ее с поличным

Чиновница из Государственной налоговой службы вымогала у бизнес-вумен 200 тыс. сомов за невмешательство в ее коммерческие дела. Ее задержали при получении денег, сообщают в пресс-службе ГСБЭП при ПКР.

19 июля 2019 года в финансовую полицию с заявлением обратилась гражданка Дж.Н., индивидуальный предприниматель. Она просила принять меры в отношении заведующей сектором Управления Государственной налоговой службы по Ыссык-Атинскому району Чуйской области К.Н., которая уже давно требовала взятку в размере 200 тыс. сомов за «спокойное ведение бизнеса».

«В случае отказа запугивала заявительницу проведением необоснованных проверок со стороны различных органов, а также неоднократно угрожала расправой», - говорится в сообщении.

Заявление зарегистрировали в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статье 326 часть 2 пункт 1 «Вымогательство взятки» УК КР.

20 июля сотрудники ГСБЭП задержали завотделом по Ыссык-Атинскому району с поличным во время получения из рук заявительницы 1 тыс. 800 долларов, а также ее дочь и пособницу – А.Н.

По подозрению в совершении преступления задержанных водворили в СИЗО №21 города Бишкек (Учреждение №21).

«Уважаемые предприниматели республики, ГСБЭП при ПКР сообщает: если вы стали жертвой вымогательства, незаконных поборов и необоснованных проверок со стороны должностных или иных лиц, просим вас незамедлительно обратиться в Финансовую полицию по адресу: Бишкек, проспект Манаса 101/1. Телефон дежурной части для устных обращений: (0312) 323-091, 323-707.

Пресс-служба ГСБЭП при ПКР



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