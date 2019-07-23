Задержан подозреваемый по факту смерти 6-летнего ребенка от алкогольной интоксикации

Задержан подозреваемый по факту смерти 6-летнего ребенка от алкогольной интоксикации в Жайылском районе Чуйской области, сообщает пресс-служба УВД Чуйской области.

Согласно информации, подозреваемым является 31-летний А. П. — сын сожителя матери погибшего ребенка.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ОВД Жайылского района. Назначены соответствующие экспертизы, идет досудебное производство.

Трагедия произошла в селе Ставропавловка Жайылского района. Мать ребенка в ночь на 12 июля распивала спиртное со своей знакомой и 60-летним сожителем. Позже к ним присоединился сожитель подруги, который затем начал избивать мать ребенка, и та убежала. 6-летний мальчик подошел к хозяину дома и попросил немного еды, он посадил его за стол, дал помидор, а потом заставил выпить две рюмки водки. Наутро ребенка доставили в больницу, сообщала до этого УВД пресс-служба Чуйской области.

Источник: super.kg, gezitter.org