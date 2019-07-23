Гендиректор гостиницы Bishkek Park попросил прощения у кыргызского народа     

Гендиректор гостиницы Bishkek Park признал свою ошибку и попросил прощения у кыргызского народа.
Об этом написал Абдулбасит Давлат, ранее выразивший возмущение незнанием кыргызского языка сотрудницей гостиницы:
«Уважаемые соотечественники, уважаемые пользователи Фейсбуке! Многие пользователи соцсетей в своих комментариях по поводу произошедшего 17 июля инцидента в гостинице «Бишкек Парк» поддержали меня и наш государственный язык, статус которого утвержден Конституцией. Даже проживающие за границей наши соотечественники не остались равнодушными к данному вопросу, что меня очень порадовало и показало нашу сплоченность. Этот вопрос не является частным, касающимся только меня, это вопрос всего общества, и люди это поняли.
Сегодня мы встретились с генеральным директором гостиницы «Бишкек Парк» Хусаметтином Йылмазом в присутствии начальника УВД г. Бишкека. Господин Йылмаз написал объяснительную по произошедшему инциденту, признал, что допущена грубая ошибка, и в присутствии начальника государственного органа попросил прощения у меня и КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА от себя лично и от имени обслуживающих сотрудников.
Уважаемые сограждане! Извещаю вас, что осознавшая свою ошибку сторона принесла извинения. Ради единства и сплоченности нашего народа и ради милости Всевышнего будем более прощающими…
С глубоким уважением к вам Абдулбасыт Давлат»
Пост на кыргызском языке
Источник: kabarlar.org, gezitter.org
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