ТАСС: Таджикистан назвал инцидент на границе с Кыргызстаном провокацией

ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что встреча двух президентов намечена на эту неделю.

Управление погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана назвало провокацией произошедший в понедельник инцидент на границе с Кыргызстаном в преддверии встречи президентов двух стран в городе Исфара на севере республики. Об этом пишет российское агентство ТАСС.

«Произошедшее событие в преддверии встречи на высшем уровне глав двух соседних государств в городе Исфара свидетельствует о том, что некоторые заинтересованные кыргызские круги не хотят мира и спокойствия на линии границы и прибегают к провокациям», - цитирует агентство официальное заявлении.

ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что встреча двух президентов намечена на эту неделю.

По данным погранвойск Таджикистана, 22 июля жители селения Ворух в ходе подготовки к рабочей поездке президента Таджикистан Эмомали Рахмона в Исфару и его встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым занимались работами по благоустройству, «в том числе на территории джамоата Ворух на столбе установили государственный флаг Таджикистана».

«Примерно в 16.35 местного времени граждане Кыргызстана воспрепятствовали этой ситуации, самовольно выкопали землю, установили надпись «Ак-Сай» и флаг своей страны. Поскольку граждане Кыргызстана выполнили этот акт на территории Таджикистана, жители Воруха воспротивились им. В результате между жителями двух стран возник конфликт», - говорится в сообщении.

Управление погранвойск Таджикистана заявляет, что жители кыргызского села Ак-Сай бросали камни и применили огнестрельное оружие, в результате чего погиб гражданин Таджикистана, житель селения Ворух Джалол Караев, трое других получили ранения. Еще семь граждан Таджикистана получили тяжелые травмы от камней. Ранее администрация города Исфара сообщала о 15 пострадавших в результате конфликта. В сообщении отмечается, что граждане Кыргызстана «воспользовавшись моментом, незаконно перекрыли дорогу Исфара—Ворух».

«В настоящее время на месте происшествия находятся официальные представители пограничных ведомств Таджикистана и Кыргызстана, других соответствующих органов двух стран», - указывается в заявлении.

Протяженность границы между двумя государствами составляет около 970 км. После развала Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликта между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Три года назад Бишкек и Душанбе договорились об активизации демаркации и делимитации общего участка границы.

На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.



Бишкек (АКИpress)