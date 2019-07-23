В Нарыне двое мужчин облили друг друга бензином и подожгли. Один из них умер

В Нарынской области двое мужчин облили друг друга бензином и подожгли.

Впоследствии один из них скончался.

По некоторым данным, на момент произошедшего двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. В тяжелом состоянии мужчины были доставлены в районной больницу. Один из них скончался.

Данную информацию подтвердили в УВД Нарынской области и сообщили, что 13 июля с заявлением в милицию обратилась жительница города Нарын С.Н., 1971 года рождения. Она сообщила, что старший брат скончался из-за полученных ожогов.

Как выяснилось, конфликт между мужчинами произошел 25 июня в местности Орто-Кууганды села Байзак. Жителя села С.Дайырбека, 1964 года рождения, односельчанин по имени Алмаз облил бензином и поджег. С ожогами на 80% поверхности тела Дайырбек был доставлен в больницу. Но в связи с тем, что его состояние не улучшалось, родственники решили перевести его в ожоговое отделение Бишкекской городской больницы №4. Врачи, как сообщила заявительница, сказали, что не могут помочь мужчине. Родственники вместе с пострадавшим Дайырбеком выехали из Бишкека в Жумгал, он скончался по дороге.

Так как родителям пострадавшего за 90 лет, они не смогли своевременно обратиться с заявлением в милицию. Принять меры по данному факту просила его сестра, которая и написала заявление.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.



Turmush