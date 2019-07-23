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Видео с места инцидента на кыргызско-таджикской границе

На кыргызско-таджикском участке государственной границы  22 июля 2019 года произошел конфликт.

Очевидцы поделились видео с места инцидента.

 

По предварительным данным, в 17:00 в местности Торт кочо участка дороги Аксай–Ворух жители таджикского села решили установить флагшток. Так они готовились к приезду главы государства.

 

Флагшток был установлен на условном участке границы. В связи с этим граждане Кыргызстана выразили недовольство, после чего таджикистанцы подвинули флагшток на свою территорию, вглубь на два метра.

 

Кроме того, граждане Кыргызстана в местности Дача установили табличку с надписью «Аксай», но граждане соседнего государства сломали ее.

 

На этой почве примерно в 17:50 между гражданами двух государств произошел конфликт – сельчане начали закидывать друг друга камнями. В перепалке участвовали около 40 граждан с кыргызской стороны и около 50 жителей таджикского села.

 

АКИпресс

 

 

 

 

           

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