В Иссык-Кульской области 9 приемных семей воспитывают 17 детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации иемной семьей

Бишкек, "Саясат. kg". Министерство отмечает, что в настоящее время проводится активная работа по развитию института приемный (фостерных) семей, чтобы дети воспитывались в семейном окружении.

В городе Каракол Иссык-Кульской области 21 человек с каждого района прошли обучение, чтобы стать тренерами для подготовки приемных родителей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.

Обучение состоялось в рамках проекта Семейная форма опеки: развитие семейно-ориентированных социальных услуг на уровне общин для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Министерство отмечает, что в настоящее время проводится активная работа по развитию института приемный (фостерных) семей, чтобы дети воспитывались в семейном окружении.

Приемная (фостерная) семья – это семья, которая может взять на воспитание ребенка, заключив Договор о передаче ребенка. Фостерные родители должны соответствовать определенным требованиям и пройти обучение. На воспитание каждая семья может взять до 3 детей в возрасте до 16 лет. Общее количество детей, собственных, и взятых на воспитание, не должно превышать 5 детей. Для того чтобы стать приемным родителем граждане должны обратиться в районное/городское управление труда и социального развития по месту жительства.

Министерство труда и социального развития приемным семьям выплачивает заработную плату в размере 6 тысяч сомов, а также 6 тысяч сомов на содержание детей, взятых на воспитание. В фостерные семьи передаются дети-сироты, дети, которые лишены родительских прав, экстренно изъятые из семей, где существует угроза их жизни.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Иссык-Кульской области 22 ребенка воспитываются в приемных семьях.

МТСР КР