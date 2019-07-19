На Иссык-Куле, пока родители спали, трехлетний мальчик ушел из дома и дошел до трассы

С 15 по 19 июля только на пляжах Чолпон-Аты и села Бостери было зарегистрировано три случая пропажи без вести несовершеннолетних до 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Иссык-Кульской области.

Отмечается, что основной причиной является отсутствие контроля со стороны родителей за своими детьми.

В связи с сезоном на побережье озера Иссык-Куль находится большое количество отдыхающих. Милиция обращается к родителям с просьбой контролировать нахождение детей не только на воде, но и на суше.

Пока мать торговала, ребенок сбежал

Так, 17 июля вечером работники одного из пансионатов, расположенного в селе Бостери, привели в поселковое отделение милиции трехлетнего заблудившегося мальчика.

По рассказам взрослых, ребенок был сильно испуган, и расспросить о родителях не представилось возможным. Сотрудники милиции, взяв ребенка, на автомашине передвижного пункта милиции стали объезжать все пансионаты и через громкоговоритель объявляли о найденном ребенке. Для поиска родителей потребовалось ровно два часа, и они были найдены. Выяснилось, что мать пропавшего ребенка, 37-летняя жительница с. Бостери, занималась торговлей в одной из торговых точек, расположенных вблизи пансионатов. Родители по неустановленной причине упустили мальчика С. Айдара из виду.

"К счастью, это не привело к трагическим последствиям", - отметили в милиции.

Сбежал, пока родители спали

18 июля в Чолпон-Ате трехлетнего ребенка Ильгиза З. инспекторы ООБДД по Иссык-Кульскому району нашли на обочине главной трассы. Он выбегал на проезжую часть, подвергая свою жизнь опасности. Спустя время сотрудники милиции нашли родителей ребенка и вернули им сына. Ими оказались жители села Сары-Ой, проживающие в верхней зоне населенного пункта. Выяснилось, что пока родители спали в обеденное время, мальчик ушел из дома и добрался до главной трассы.

В связи с участившимися подобными случаями руководство ОВД Иссык-Кульского района ежедневно проводит предупредительно-профилактическую работу в зонах отдыха, на пляжах, в детских лагерях и населенных пунктах.

Сотрудники ИДН, УУМ районной милиции предупреждают отдыхающих об исключении нахождения на воде в нетрезвом виде, родителям рекомендуется не только постоянно следить и не упускать из вида детей, но и снабдить их средствами защиты в виде спасательных жилетов.

Принятые должным образом меры предосторожности помогут исключить трагических происшествий, подчеркнули в милиции.

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