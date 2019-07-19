22-летний похитил и вымогал $120 тыс., но до выкупа убил 7-летнего. Ему вынесли приговор

Джалал-Абадский горсуд пожизненно лишил свободы мужчину, который похитил и убил семилетнего мальчика, сына бизнесмена.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники милиции.



Отметим, что 5 апреля 2019 года в Ноокенском районе Джалал-Абадской области мужчина похитил 7-летнего сына знакомого, с которым раньше вместе работал, и потребовал выкуп в $120 тыс. Некоторое время спустя он убил ребенка и закопал тело в поле. Сам подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний А. Х.



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