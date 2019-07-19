В Генеральную прокуратуру будет направлен запрос с просьбой дать правовую оценку действиям Минздрава КР

Бишкек, "Саясат. kg". По итогам предлагаемых расследований Р. Маматалиевой будет дан соответствующий ответ.



В адрес Акыйкатчы Кыргыз Республики поступило обращение от бывшей заведующей отделением санитарно-эпидемиологического надзора Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ноокатского района Ошской области гражданки Райкан Маматалиевой.

В частности, заявительница пожаловалась на противозаконные действия со стороны главного врача вышеуказанного Центра Э. Коккозова, который, как утверждает заявительница, систематически подвергал ее гонениям.

Согласно предоставленным материалам, врачи Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ноокатского района Ошской области – Э. Коккозов, С. Шерматов, Т. Исаков и его заместитель А. Садыканов организовали травлю в отношении Р. Маматалиевой. К примеру, 17 мая 2018 года в большом актовом зале Ноокатской районной администрации они стали самостоятельно рассматривать жалобы, поступившие в ее адрес, и тем самым нарушили правила проведения подобных проверок. Согласно Трудовому Кодексу КР, поступившие жалобы должны рассматриваться не в актовом зале райдминистрации, а непосредственно на местах.

По указанным жалобам данным медицинским центром была создана комиссия, которая 24 марта 2018 года провела проверку за номером №08\336 и ответила директору ОАА и МЭСК Т. Исакову и С. Шерматовой. Однако С. Шерматова, пользуясь своим служебным положением, 17 мая 2018 года издала приказ за номером №38 и устроила гонения на Р. Маматалиеву. В тот же день С. Шерматова отправила своих заместителей А. Эралиева, С. Бекмырзаева и юриста И. Ганиева с заданием провести проверку деятельности Р. Маматалиевой.

Из 17 действующих инспекторов центра санитэпидемнадзора были проверены только те штрафы, которые выписывала Р. Маматалиева. Позже проверяющие заявили о якобы обнаруженных правонарушениях.

– «Если протоколы по выписанным мною штрафам были заполнены неправильно, то почему главный врач больницы Э. Коккозов в свое время подписал приказ по применению штрафов по этим правонарушениям? – пояснила заявительница. – Очевидно, что С. Шерматова пыталась вернуть деньги, оштрафованным мною правонарушителям, и пошла против интересов государства».

Далее в своей жалобе заявительницы сообщается, что 10 и 21 апреля 2018 года главврач Э. Коккозов объявил ей выговоры (№14 и №11 соответственно). Незаконные. Что эти выговоры были незаконными подтверждается предписаниями Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР от 3 мая 2018 года (№0003295), которые отменили вынесенные Р. Маматалиевой выговоры (Приказ №17 от 12-мая года 2018). Но, несмотря на это, в отношении неё продолжились гонения и уже 21 мая 2018 года комиссия по этике поручила главврачу Э. Коккозову освободить Р. Маматалиеву от должности заведующего отделением санитарно-эпидемиологического надзора Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ноокатского района Ошской области.

Поручение комиссии Э. Коккозовым было исполнено без каких-либо колебаний или сомнений в правомочности этого решения. Однако через неделю (28 мая 2018 года), в связи с несогласием Ноокатской районной прокуратуры (№0009624) с фактом увольнения Р. Маматалиевой, а также в соответствии с предписанием Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР, Э. Коккозов был вынужден восстановить Р. Маматалиеву на прежней должности. Но в этот же день Э. Коккозов написал письмо за номером 231, в котором вновь настаивал на увольнении Р. Маматалиевой. И 31 мая 2018 года на профсоюзном собрании ОАА и МСЭКБ, по просьбе главврача Э. Коккозова, было принято решение об отстранении Р. Маматалиевой от должности (протоколом №1).

В институте Омбудсмена КР считают, что руководство больницы, вопреки предписаниям Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР, решению Ноокатской районной прокуратуры и статьям Трудового Кодекса КР, преднамеренно стремилось всеми способами уволить Р. Маматалиеву.

Кроме того, в материалах, которые предоставила заявительница в подтверждение обоснованности своей жалобы, содержится информация о том, что 30 и 31 мая 2018 года, а также 1, 2, 4 и 5 июня (среди которых и выходные дни) ей вменяется вина в том, что она якобы отсутствовала на работе. Хотя отдельные дни здесь приходятся на выходные.

В целях восстановления справедливости и приведения решений руководства больницы в соответствие с законодательством КР, 12 июня 2018 г. Госэкотехинспекция вынесла предписание (№ 0009625) по отмене приказ главврача Э. Коккозова об увольнении Р. Маматалиевой. Однако исполнителями И. Курбановым и А. Мокеевым данные материалы были проигнорированы.

Аппарат Акыйкатчы напоминает, что согласно статье 147 Трудового Кодекса КР до применения воспитательных мер у сотрудника должны взять пояснительную записку. В случае, если сотрудник отказывается предоставить такую пояснительную записку, то работодатель должен зарегистрировать это актом. Однако у Р. Маматалиевой никто такую записку не требовал. Кроме того, она не была ознакомлена с приказом о своем увольнении. Более того, до сегодняшнего дня она не может получить свою трудовую книжку.

В институте Омбудсмена КР отмечают, что руководством Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ноокатского района Ошской области и лично главврачом Э. Коккозовым была нарушена статья 65 Трудового Кодекса КР.

Для максимально тщательного изучения фактов, указанных в жалобе Р. Маматалиевой относительно действий Экологической технической инспекции и главного врача Э. Коккозовой (ОАА и МСЭКБ), институт Омбудсмена предлагает создать специальную комиссию и включить в ее состав своего сотрудника. Кроме того, для дачи правовой оценки действиям главврача Э. Коккозовой и Министерства здравоохранения в целом в Генеральную прокуратуру КР будут направлены соответствующие материалы.

По итогам предлагаемых расследований Р. Маматалиевой будет дан соответствующий ответ.