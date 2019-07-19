Шамилю Атаханову во время допроса понадобилась скорая помощь

В кабинете ему стало плохо, Ш.Атаханову вызвали Скорую помощь.

Экс-вице-премьер-министру Шамилю Атаханову стало плохо во время допроса в МВД, сообщают источники в правоохранительных органах.

По их словам, Ш.Атаханова вызвали на допрос в Следственную службу МВД 18 июля. В кабинете ему стало плохо, Ш.Атаханову вызвали Скорую помощь.

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