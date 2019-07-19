В Кыргызстане за полгода количество нарушений ПДД водителями в пьяном виде уменьшилось в три раза

В Кыргызстане за полгода количество нарушений правил дорожного движения водителями в пьяном виде уменьшилось в три раза.

Такими данными поделился отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Под председательством вице-премьер-министра Жениша Разакова состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве республики. На нем рассмотрены вопросы о состоянии аварийности на дорогах республики и результаты исполнения плана мероприятий по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в КР на 2018-2019 годы.

Было отмечено, что наблюдается негативная тенденция увеличения количества совершенных дорожно-транспортных происшествий практически во всех регионах республики, за исключением участков дорог, на которых реализуется проект «Безопасный город».

Члены комиссии отметили необходимость полноценной и своевременной реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков по итогам рассмотрения указанных вопросов подчеркнул, что руководители профильных государственных структур несут персональную ответственность за реализацию мероприятий плана и состояние аварийности на дорогах.

Кроме того, на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о целесообразности изменения штрафов за отдельные виды нарушений правил дорожного движения. В частности, члены комиссии согласились с предложением Министерства внутренних дел о целесообразности снижения размера штрафа за отдельные виды нарушений, предусмотренные статьей 1231 Кодекса КР о нарушениях, в том числе по части 1 указанной статьи до 1 категории (1000 сомов).

Вместе с тем члены комиссии приняли решение о нецелесообразности установления ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в рамках Кодекса о проступках.

Установленная Кодексом о нарушениях ответственность в виде штрафа в размере 17 тысяч 500 сомов уже оказала профилактический эффект, в результате которого сократилось количество дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения, а количество зарегистрированных нарушений указанной категории по итогам полугодия уменьшилось в три раза и составило 2 тысячи 211 фактов (5 тысяч 911 за аналогичный период 2018-го).

На заседании были затронуты вопросы паспортизации автомобильных дорог республики, ужесточения контроля деятельности автошкол, а также необходимость ликвидации аварийно-опасных участков дорог. По итогам заседания дан ряд соответствующих поручений профильным государственным органам.



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