Алмазбек Атамбаев снова не явился на допрос

Алмазбек Атамбаев вновь проигнорировал повестку и не явился на допрос в Следственную службу МВД.
Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что готовит очередное письмо в МВД о нарушении законов. По его словам, еще действует закон о неприкосновенности экс-президента и ему не имеют права выписывать повестки.
Напомним, вчера, 18 июля представителю Атамбаева была вручена третья повестка МВД, согласно которой он должен был явится сегодня на допрос к 10 часам утра.
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