Мэрия Бишкека ищет свидетелей ДТП, при котором пострадала опора освещения

В Бишкеке 17 июля в результате наезда автомобиля была сбита опора уличного освещения на пересечении улиц Турусбекова и Сыдыкова.
Об этом сообщили в столичном муниципалитете.
По их данным, водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия.
«Дорогие горожане! Если вы стали свидетелями этой аварии, пожалуйста, просим вас откликнуться и сообщить имеющуюся информацию по телефонам диспетчерской службы МП «Бишкексвет»: (0312) 46-30-89, (0312) 57-63-51», — призвали в муниципалитете.
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