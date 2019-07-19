Мэрия Бишкека ищет свидетелей ДТП, при котором пострадала опора освещения

В Бишкеке 17 июля в результате наезда автомобиля была сбита опора уличного освещения на пересечении улиц Турусбекова и Сыдыкова.

Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

По их данным, водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия.

«Дорогие горожане! Если вы стали свидетелями этой аварии, пожалуйста, просим вас откликнуться и сообщить имеющуюся информацию по телефонам диспетчерской службы МП «Бишкексвет»: (0312) 46-30-89, (0312) 57-63-51», — призвали в муниципалитете.

Элгезит