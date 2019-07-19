Вслед за ремонтом депутатским машинам потребовались чехлы на сиденья

Гараж управления делами Жогорку Кенеша объявил тендер на покупку чехлов на сиденья для служебных машин.
Об этом сообщил портал госзакупок.
Потребовались чехлы на сиденья для автомашин «Кадиллак» и «Тойота Камри». Они должны быть стандартными и представительского класса. Расцветка строго по согласованию с закупающей организацией.
На покупку 10 комплектов из республиканского бюджета выделено 60 тысяч сомов.
Ранее Жогорку Кенеш объявил тендер на ремонт одного «Лексуса-470» за 254,4 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/123840/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!