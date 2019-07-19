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Вслед за ремонтом депутатским машинам потребовались чехлы на сиденья

Гараж управления делами Жогорку Кенеша объявил тендер на покупку чехлов на сиденья для служебных машин.

Об этом сообщил портал госзакупок.

 

Потребовались чехлы на сиденья для автомашин «Кадиллак» и «Тойота Камри». Они должны быть стандартными и представительского класса. Расцветка строго по согласованию с закупающей организацией.

 

На покупку 10 комплектов из республиканского бюджета выделено 60 тысяч сомов.

 

Ранее Жогорку Кенеш объявил тендер на ремонт одного «Лексуса-470» за 254,4 тысячи сомов.

 

 

 

    
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/123840/ 

           

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