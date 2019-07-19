У сбежавших Бакиевых все хорошо. Обнаружены доли их бизнеса в оффшорах

Племянник сбежавшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Асылбек Салиев владеет через оффшоры в Шотландии долей Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Об этом сообщает белорусское издание naviny.by.

Асылбек Салиев — сын Жаныша Бакиева, младшего брата бывшего главы государства Курманбека Бакиева. Жаныш Бакиев возглавлял Службу государственной охраны, но после смены власти в апреле 2010 года вместе с родственниками покинул страну. Два брата и их родственники живут в Беларуси.

Асылбеку Салиеву 31 год. Согласно данным из британского реестра, он имеет значительный контроль в двух шотландских компаниях — Altastar LP и Maxforse LP. В них его доля превышает 75 процентов. В британском реестре указано, что Асылбек Салиев имеет белорусское гражданство и живет в Беларуси.

Altastar LP принадлежит 11 процентов, а Maxforse LP — 11,5 процента в ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Через шотландские оффшоры Асылбек Салиев контролирует 22,5 процента в БНБК.

Еще 22,5 процента в корпорации принадлежит двум эмиратским предприятиям — Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.

Белорусское государство владеет 25 процентами в БНБК. Крупным китайским фирмам CITIC International Investments Ltd. и COFCO Corporation принадлежит 20 и 9 процентов соответственно. Один процент в уставном фонде корпорации имеет российская компания «Вирен-Инвест».

Директором корпорации является бывший премьер-министр КР Данияр Усенов, который в Беларуси сменил имя и фамилию. Теперь он Даниил Урицкий.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/123868/