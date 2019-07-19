«Дом-2» в Бишкеке: ведущая и певица Ольга Бузова приехала в столицу Кыргызстана

В Кыргызстан приехала ведущая реалити-шоу «Дом-2», а теперь еще и певица Ольга Бузова.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Доброе утро, Бишкек! На часах почти 7 утра. И по пути в гостиницу я встретила просто невероятной красоты рассвет. Смотрите сторис. Вокруг горы, свежий воздух. Какая у вас природа! Еду отдыхать и с нетерпением жду встречи с вами сегодня вечером», — написала Ольга Бузова.

Певица приехала в столицу КР, чтобы выступить на открытии нового лаунж-бара.



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