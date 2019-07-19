Сторонница Атамбаева: «Ночью мне поступают звонки со скрытого номера»

«Ночью мне звонят со скрытого номера», заявила порталу SUPER.KG сегодня, 17 июля, Бурулкан Ормонкулова — одна из сторонниц экс-президента Алмазбека Атамбаева.
«Приехала я из Ысык-Аты. С 2006 года состою в атамбаевской партии. В то время Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева были друзьями, вместе свергали Бакиева. И вот теперь происходит обратное.
Почему должна расколоться СДПК? 6 февраля я поменяла свой партийный билет. Я не ходила в «СДПК без Атамбаева» и не признаю этого движения. В свое время Сагынбека Абдрахманова исключили из партии, но он все равно цепляется и делит СДПК. Наверняка кто-то за ним стоит. Это называется рейдерским захватам.
На меня не было давления из-за того, что поддерживаю Атамбаева. Бывают ночные звонки, но я не обращаю внимания, не реагирую на звонки со скрытого номера», — говорит сторонница Атамбаева.
Источник: super.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!