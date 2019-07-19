Сторонница Атамбаева: «Ночью мне поступают звонки со скрытого номера»

«Ночью мне звонят со скрытого номера», заявила порталу SUPER.KG сегодня, 17 июля, Бурулкан Ормонкулова — одна из сторонниц экс-президента Алмазбека Атамбаева.

«Приехала я из Ысык-Аты. С 2006 года состою в атамбаевской партии. В то время Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева были друзьями, вместе свергали Бакиева. И вот теперь происходит обратное.

Почему должна расколоться СДПК? 6 февраля я поменяла свой партийный билет. Я не ходила в «СДПК без Атамбаева» и не признаю этого движения. В свое время Сагынбека Абдрахманова исключили из партии, но он все равно цепляется и делит СДПК. Наверняка кто-то за ним стоит. Это называется рейдерским захватам.

На меня не было давления из-за того, что поддерживаю Атамбаева. Бывают ночные звонки, но я не обращаю внимания, не реагирую на звонки со скрытого номера», — говорит сторонница Атамбаева.

Источник: super.kg, gezitter.org