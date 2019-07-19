Суракматов ушел бы, чем ходить одеревенело

Если на высокое руководство не назначать опытные кадры, много лет работавшие на государственных должностях, то в конце ожидается, что будет причинено много бед народу.
Например, что такого заметного совершил предприниматель Азиз Суракматов со времени становления мэром Бишкека? Продолжает дорогу старых, выращивает цветы, сажает саженцы, а другого реформаторского открытия мы от него не смогли увидеть. (Посаженные саженцы засохли, деревья пожелтели, цветы разворовываются). Самое главное, не смог обеспечить чистоту в городе, куда ни глянь везде мусор, все еще продолжается беспорядочное строительство. У Суракматова не оказалось способностей к привлечению извне инвестиций. Бизнес, производство потихоньку тащится в том же русле, не развилось. Этот мэр создает впечатление, будто просто проводит время, ходит одеревенело. Не идя далеко, видишь мэров столиц соседних стран, досадуешь. Мы видим, как развиваются Ташкент, Нур-Султан, Душанбе. Невольно качаешь головой. Скоро будет год с прихода Суракматова на должность. Сколько еще времени будете держать мэра, который за этот период не смог сделать малого сдвига, не смог дать надежду? Не издевайтесь над горожанами, отпустите этого героя в его бизнес? Должен же быть предел насмехательства над народом?!
Источник: газета «Азия news» №28 от 18.07.2019/стр.3, gezitter.org
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