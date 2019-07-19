Атамбаев обратился в суд

Алмазбек Атамбаев обратился в суд с обжалованием решения Генеральной прокуратуры.

До этого в связи с закрытием дела ведомство приняло решение об отзыве иска по защите чести достоинства экс-президента к Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой — адвокатам Омурбека Текебаева.

По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, экс-президент Алмазбек Атамбаев не согласен с закрытием дела и требует продолжения разбирательства.

По мнению адвокатов Атамбаева, ответчики обязаны заплатить ему 10 млн сомов моральной компенсации и опровергнуть свои слова, высказанные на брифинге в марте 2017 года. Жалоба написана в Бишкекский городской суд.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org