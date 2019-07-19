Алмазбек Атамбаев обратился в суд с обжалованием решения Генеральной прокуратуры.
До этого в связи с закрытием дела ведомство приняло решение об отзыве иска по защите чести достоинства экс-президента к Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой — адвокатам Омурбека Текебаева.
По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, экс-президент Алмазбек Атамбаев не согласен с закрытием дела и требует продолжения разбирательства.
По мнению адвокатов Атамбаева, ответчики обязаны заплатить ему 10 млн сомов моральной компенсации и опровергнуть свои слова, высказанные на брифинге в марте 2017 года. Жалоба написана в Бишкекский городской суд.
Источник: sayasat.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!