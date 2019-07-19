Адвокат: Атамбаева в третий раз незаконно вызывают на допрос. Я направлю письмо министру внутренних дел

До этого экс-президента Алмазбека Атамбаева вызывали на допрос в качестве свидетеля в Главное следственное управление МВД 8 и 11 июля.
«Я направлю письмо министру внутренних дел по третьему по счету незаконному вызову на допрос Алмазбека Атамбаева», — заявил сегодня, 18 июля, порталу SUPER.KG адвокат экс-президента Сергей Слесарев.
Согласно информации, Атамбаев вызван на допрос завтра, в 10:00.
«О том, что Главное следственное управление МВД сегодня в третий раз вызвало на допрос Алмазбека Атамбаев, я узнал из СМИ. На данный момент повестка о вызове на допрос ещё не попала в мои руки. В любом случае эта повестка не имеет юридической силы, потому что, по закону, экс-президент обладает неприкосновенностью. Я направлю письмо министру МВД, в котором подчеркну, что снова нарушается закон», — сказал Слесарев.
До этого экс-президента Алмазбека Атамбаева вызывали на допрос в качестве свидетеля в Главное следственное управление МВД 8 и 11 июля. В этой связи экс-президент распространил заявление, подчеркнув, что на допрос не пойдет. Его адвокат тогда заявлял, что закон нарушается во второй раз.
Источник: super.kg, gezitter.org
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